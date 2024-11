Concorso polizia di Stato – Fiamme Oro 2024, 33 atleti: come fare domanda

Non saranno ammessi a partecipare al concorso coloro che siano stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione. Esclusi anche coloro che risultino destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego prevista dall'art. 32-quinquies del codice penale o licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni in seguito a procedimento disciplinare. Non saranno ammessi coloro che abbiano riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi e coloro i quali siano stati o siano ancora sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza. Infine, non sono ammessi coloro che sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato; sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego; sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare.