Concorso per 80 infermieri al Policlinico San Matteo di Pavia: requisiti e domanda

Per poter candidarsi al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ammessi anche i familiari di cittadini comunitari, che siano però titolari del diritto di soggiorno, e i cittadini di Paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

- avere compiuto 18 anni;

- possedere l'idoneità psico-fisica per mansioni da svolgere in reparti organizzati con il lavoro a turni 24 ore su 24;

- avere una posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;

- godere dei diritti civili e politici;

- non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;

- non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 85 del d.P.R. n. 3/57 e dall'art. 15 della l. n. 55/90.