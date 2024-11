Ocse: l'Italia al secondo posto in Ue per speranza di vita, superato il livello pre-pandemia nel 2023

Nel documento si rileva inoltre come gli italiani siano agli ultimi posti in Europa relativamente all'attività fisica. "La spesa sanitaria pro capite dell'Italia nel 2022 si è attestata a 2.947 euro, circa un sesto al di sotto della media Ue di 3.533 euro", si legge nel rapporto. La pandemia di Covid-19 ha esercitato una pressione al rialzo sulla spesa sanitaria in tutta l'Ue e, sebbene l'Italia non faccia eccezione, puntualizza l'Ocse, "la sua spesa sanitaria è aumentata a un ritmo più moderato rispetto alla maggior parte degli altri Paesi dell'Ue. In rapporto al Pil, anche nel 2022 la spesa sanitaria italiana è rimasta al di sotto della media Ue (9% rispetto al 10,4%)".



Sempre secondo l'Ocse, "analizzando la spesa sanitaria per tipologia di servizio, l'Italia si distingue per un' allocazione di bilancio leggermente superiore alla media per i servizi di assistenza ambulatoriale (33% contro 29%). Tuttavia - avverte l'organizzazione con sede a Parigi -il Paese destina una quota relativamente bassa all'assistenza a lungo termine (sanità), pari a poco meno del 10% della spesa sanitaria totale nel 2022, al di sotto della media Ue del 15%". Questa allocazione "relativamente ridotta riflette in gran parte la storica dipendenza dell'Italia dall'assistenza informale, pur avendo una delle popolazioni più anziane d'Europa".