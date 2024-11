Aifa: sale il consumo dei farmaci generici, ma Italia terzultima in Europa

Sale il consumo dei farmaci generici in Italia, anche se il nostro Paese resta al terzultimo posto in Europa. Lo rende noto l'Agenzia italiana del farmaco nel rapporto Osmed 202. Secondo l'Aifa, in particolare, i generici si attestavano al 9% nel 2011 e sono saliti al 22,8% in termini di spesa e al 31,2% in termini di consumi. E proprio il consumo in Italia, sottolinea ancora il report, resta basso soprattutto se confrontato con quello di altri Paesi europei. La media Ue è del 51%, con Nazioni come la Gran Bretagna che arrivano al 60%