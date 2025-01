Il partito dell'ultradestra tedesca di AfD ha eletto all'unanimità Alice Weidel come candidata cancelliera per le elezioni del 23 febbraio, nel corso del congresso a Riesa, in Sassonia, che è stato trasmesso su X. Dopo l'elezione, che è avvenuta per alzata di mano, la Weidel ha affermato: "Aboliremo tutti i programmi di gender studies e cacceremo questi professori". Poi ha ringraziato Elon Musk per aver trasmesso la diretta.