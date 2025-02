La Germania cambia l'Europa, perché queste elezioni sono importanti (anche) per noi

A complicare i piani è però intervenuto l'ultimo dibattito tv tra Merz e Scholz, incentrato su un dossier strategico per la Germania: l'immigrazione. A gennaio il leader della Cdu aveva incassato l'approvazione "sofferta" in Parlamento (348 sì contro 345 no) di una mozione che istituiva controlli permanenti ai confini e accelerava le espulsioni degli immigrati irregolari. Non passò tuttavia la detenzione a tempo indeterminato di chi aspetta il rimpatrio, riproposta proprio in tv da Merz. Scholz si è opposto affermando che il diritto d'asilo è parte integrante del sistema giuridico e dei valori tedeschi. Ma perché i flussi migratori sono così importanti per la Germania? Il Paese accoglie il maggior numero di richiedenti asilo nell'Ue (il 31,4% del totale nel 2023), per motivi principalmente economici. La Germania produce molto più di ciò che riesce a consumare e ha bisogno di stranieri per la forza lavoro. L'Agenzia federale per il lavoro stima che ci sia bisogno di almeno 400mila lavoratori stranieri l'anno per mantenere il welfare tedesco. Senza l'ingresso di ulteriori futuri impiegati stranieri, il numero di lavoratori in Germania scenderebbe dagli attuali 46,4 milioni a 41,9 milioni. Il che non farebbe che acuire una crisi economica già in profondo atto. Un bel problema per un Paese che fa del debito una colpa morale.