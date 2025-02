"La Russia come il Terzo Reich", Mosca: "Da Mattarella invenzioni blasfeme"

La portavoce della diplomazia russa ha dichiarato inoltre che, per qualche ragione, Mattarella non ha ricordato da quale parte stava l'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e quale "contributo" vi ha dato. "Non lo sapeva, non conosce bene la sua storia? Non credo". Secondo Zakharova, il Capo dello Stato "dovrebbe pensare al fatto che oggi l'Italia, con gli altri Paesi della Nato, sta pompando con moderne armi letali il regime terrorista neonazista di Kiev, sostenendo così in modo incondizionato il regime criminale in tutti i suoi crimini". L'esponente del Cremlino ha infine osservato che le parole di Mattarella "insultano la memoria non solo degli italiani che combatterono il fascismo durante la Seconda Guerra Mondiale e i loro discendenti sia in Russia sia in Italia, ma anche tutti coloro che conoscono la storia e non accettano queste analogie inammissibili e criminali".