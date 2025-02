Ucraina, Trump accelera sulla pace: sente prima Putin, poi Zelensky | "Entrambi vogliono la fine della guerra" | I Paesi Ue: "Senza di noi nessun accordo"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.086. Dopo aver parlato con Vladimir Putin al telefono, Donald Trump ha annunciato che incontrerà il presidente russo in Arabia Saudita per organizzare i negoziati. Il cessate il fuoco "non è in un futuro troppo distante", ha osservato il presidente americano. E, come avevamo anticipato, ha subito frenato sulle ambizioni di Kiev, giudicando "irrealistica" un'adesione ucraina alla Nato e sottolineando che "prima o poi sarà necessario indire le elezioni" nel Paese invaso. In precedenza l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, era volato a Mosca ottenendo la liberazione dell'americano detenuto in Russia Marc Fogel in cambio del cybercriminale russo Alexander Vinnik. Il tycoon ha annunciato di aver parlato anche con Volodymyr Zelensky: "Lui, come il presidente Putin, vuole fare la pace". Secondo il Wall Street Journal, nelle carceri russe viene dato da tre anni l'ordine di torturare i prigionieri ucraini: "Siate crudeli, non abbiate pietà". Le ricostruzioni del quotidiano indicano che alle guardie carcerarie è stato spiegato che per i prigionieri ucraini le regole normali non si applicano e non ci sono restrizioni alla violenza, come scosse elettriche sui genitali dei prigionieri fino all'esaurimento delle batterie, botte con vari strumenti per sperimentare quale materiale fosse il più doloroso e il rifiuto di offrire cure mediche così da favorire la cancrena e costringere all'amputazione.