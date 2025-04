La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.134. Di fronte allo stallo negoziale con la Russia sul conflitto ucraino, il presidente Donald Trump sta pensando a sanzioni "aggressive" nei confronti di Mosca. Lo afferma Fox News. Nonostante le promesse del Cremlino di non attaccare le infrastrutture energetiche del Paese, un altro raid russo ha danneggiato una centrale elettrica a Kherson, lasciando 45.000 residenti senza elettricità", ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga. Donald Trump è frustrato sia con Putin che con Zelensky. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt rispondendo a una domanda sui negoziati per la tregua e la pace in Ucraina. Commentando le parole con cui il presidente americano ha ventilato la possibilità di dazi secondari sul petrolio russo se non si dovesse raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra in Ucraina, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha affermato: "Le questioni di cui stiamo discutendo in relazione alla regolazione della situazione in Ucraina sono molto complesse e richiedono molti sforzi aggiuntivi". La Cina intanto ribadisce di essere pronta ad assumersi un ruolo costruttivo per la soluzione del conflitto. Secondo l'Economist, Zelensky avrebbe già dato istruzioni per organizzare le elezioni in caso di un cessate il fuoco completo, che gli Usa sperano di poter imporre entro Pasqua.