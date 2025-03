"Zelensky apre alle elezioni già in estate se c'è il cessate fuoco" | Cremlino: "Putin aperto a nuovi contatti con Trump"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.133. Donald Trump confessa di essere "molto arrabbiato" con Vladimir Putin e minaccia l'imposizione di dazi al 25% sul petrolio russo nel caso non venisse raggiunto un accordo sul cessate il fuoco in Ucraina. Aggiunge però che i rapporti con Putin restano buoni e che parlerà con lui in settimana. Dal Cremlino arriva comunque un segnale di apertura: secondo il portavoce Dimitri Peskov, infatti, il presidente russo sarebbe "assolutamente pronto ad avere nuovi contatti con il leader della Casa Bianca". Mentre il direttore del Dipartimento delle organizzazioni internazionali del ministero degli Esteri russo ribadisce che Mosca è "categoricamente contraria" alla presenza di forze di pace in Ucraina che prevedono la presenza di Paesi che forniscono armamenti a Kiev. Intanto Zelensky, in una riunione della scorsa settimana, ha dato istruzioni di organizzare le elezioni dopo un cessate il fuoco completo, che gli Usa sperano di poter imporre entro Pasqua. Lo scrive l'Economist.