Ucraina, accordo tra Usa e Russia sulla navigazione nel Mar Nero: cosa prevede e quanto pesa sulla pace

Non molto, viene da dire. Se da un lato l'intesa sottoscritta da Usa e Russia costituisce un passo avanti nel disgelo tra Occidente e Mosca, dall'altro le numerose precondizioni e gli avvertimenti snocciolati subito dopo l'annuncio del patto aprono la strada a nuove escalation. Il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, ha ad esempio precisato che qualsiasi movimento delle navi militari russe al di fuori della parte orientale del Mar Nero "costituirà una violazione dello spirito della nuova intesa". E che in tal caso Kiev "eserciterà a pieno titolo il diritto all'autodifesa". Lo abbiamo accennato prima: le questioni principali alla base del conflitto non sono state ancora risolte. Da un lato la Russia chiede la neutralità e la smilitarizzazione dell'Ucraina, dall'altro Kiev non accetta alcuna concessione di sovranità territoriale e politica. La volontà degli apparati americani di congelare la guerra in Ucraina per tirare la Russia verso Occidente e sottrarla alle grinfie della Cina si sposa con la complementare e insieme opposta tattica russa di trascinare gli Usa in colloqui infiniti senza di fatto compiere alcuna apertura significativa per un armistizio vero. Allo stato attuale, sia Trump sia Putin possono vantarsi sulla carta di aver fermato la carneficina, imputando a Kiev di essere rimasta l'unica parte a "non volere davvero" la pace. L'unica svolta avverrà quanto Washington deciderà di alzare la pressione su Mosca, spazzando via l'incertezza e l'ambiguità di accordi parziali e temporanei come quello sul Mar Nero.