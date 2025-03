Trump "telefona" a Putin: come avvengono le chiamate e come si supera l'ostacolo linguistico

In queste ore si parla della telefonata tra Trump e Putin per far cessare le armi in Ucraina. Ma come avvengono queste chiamate? Non si tratta in un normale telefono, le comunicazioni tra capi di Stato avvengono generalmente attraverso canali diplomatici altamente sicuri, che possono includere linee telefoniche dirette, videoconferenze o incontri di persona in sedi riservate. In questi contesti si utilizzano sistemi di cifratura e protocolli di sicurezza per garantire la riservatezza e l'integrità delle conversazioni.