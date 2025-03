La Statua della Libertà: da simbolo di amicizia a "guerra" mediatica tra Francia e Stati Uniti

Realizzare la Statua della Libertà fu un’impresa titanica. A partire dal 1875, Bartholdi lavorò in Francia con l’aiuto dell’ingegnere Gustave Eiffel, che progettò la struttura interna in ferro per sostenere il rivestimento in rame. La statua fu completata nel 1884 e donata ufficialmente agli Stati Uniti il 4 luglio dello stesso anno, in una cerimonia a Parigi. Smontata in 350 pezzi e spedita attraverso l’Atlantico in 214 casse, arrivò a New York nel 1885. Qui, gli americani si occuparono di costruire il piedistallo sull’isola di Bedloe (oggi Liberty Island), finanziato grazie a una raccolta fondi popolare. Il 28 ottobre 1886, il presidente Grover Cleveland inaugurò il monumento, battezzato “Liberty Enlightening the World” (La Libertà che Illumina il Mondo).