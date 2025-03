Wsj: "La guerra dei dazi sarà un salasso da 9.500 miliardi di dollari" | Ma Trump non retrocede su acciaio e alluminio

Il braccio di ferro tra Stati Uniti ed Unione Europea sui dazi potrebbe portare ad un conto salatissimo per gli americani. A fare i conti è stato il Wall Street Journal che avverte come la politica protezionistica di Donald Trump potrebbe far salire non solo i beni direttamente colpiti dai dazi ma anche altri beni. E poi ci sono gli investimenti transatlantici che potrebbero finire nel mirino proprio a causa della guerra commerciale in atto. Fa ancora discutere, inoltre, la politica anti immigrati clandestini di Trump che utilizzando una legge in vigore nei periodi di guerra deporta centinaia di persone al di fuori del Paese.