Ucraina, giorno 1.116 di guerra: le notizie in diretta

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.116. Il G7 Esteri di Charlevoix si è mostrato unito nel sostegno a Kiev e contro Mosca: "Si concordi una tregua o nuove sanzioni alla Russia". Intanto Trump ha spiegato di avere avuto "discussioni molto buone e produttive" con Putin. "Ho chiesto con forza al presidente russo che le vite di migliaia di soldati ucraini, circondati dall'esercito di Mosca, vengano risparmiate", ha aggiunto il presidente americano. Notizia però smentita dalla stessa Kiev: "Nel Kursk non siamo accerchiati". Dal Cremlino è poi arrivato un nuovo affondo verso il nostro Paese dopo la convocazione dell'ambasciatore russo in Italia da parte della Farnesina: "Non hanno nulla con cui difendersi e quindi hanno deciso di attaccare". Il ministro Tajani: "I ripetuti attacchi di Mosca a Mattarella inconcepibili".