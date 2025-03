L'Europa si prepara alla difesa di Kiev senza gli Usa: 250 miliardi e 300mila soldati in più

Di fronte a questa incertezza, l'Europa deve valutare come rafforzare le proprie capacità militari per garantire la sicurezza del continente. Secondo uno studio dell'istituto Bruegel e del Kiel Institute for the World Economy, per essere in grado di difendersi autonomamente, l’Europa dovrebbe reclutare 300mila nuovi soldati, acquistare 1.400 carri armati e raddoppiare la propria spesa per la difesa nei prossimi cinque anni.