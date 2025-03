Scontro Trump-Zelensky, dalle offese al match in mondovisione: tutte le parole del "dialogo"

Lo scontro sui finanziamenti -



Vance: "Ha mai detto grazie almeno una volta in tutta questa riunione? No. In ottobre è andato in Pennsylvania a fare campagna per l'opposizione. Offra qualche parola di apprezzamento per il presidente che sta cercando di salvare il suo Paese".

Zelensky: "Siamo grati. L'ho detto, grazie".

Trump: "Non l'avete detto. Noi vi abbiamo dato 350 miliardi di dollari. Senza le nostre armi, questa guerra sarebbe finita in due settimane. Voi dovete essere più grati, perché, lasciate che ve lo dica, non avete le carte in mano".

Zelensky: "Non sono venuto qui per giocare a carte".



Trump: "Dobbiamo essere intelligenti, non possiamo continuare a darvi assegni in bianco".

Zelensky: "Ogni dollaro serve per difendere la nostra gente da un'invasione. Nel frattempo, lei non si fa problemi a tagliare le tasse ai miliardari". Trump: "Gli americani vogliono sapere dove vanno i loro soldi".

Zelensky: "Vanno nella difesa della democrazia".