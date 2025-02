Trump riceve Zelensky, duro scontro sul futuro dell'Ucraina | Niente accordo, il presidente Usa: "Vuole continuare la guerra, io e Putin vogliamo la pace"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.102. Duro scontro alla Casa Bianca tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump. "Stai giocando con la terza guerra mondiale", ha attaccato il presidente Usa. "O fai un accordo o siamo fuori!". Poi ha affermato: "Senza le armi Usa, l'Ucraina avrebbe perso la guerra in 15 giorni". Zelensky ha quindi lasciato la Casa Bianca e la conferenza stampa che i due leader dovevano tenere è stata annullata. La Casa Bianca ha poi confermato che l'accordo sui minerali e le terre rare tra Usa e Ucraina non è stato firmato. Il tycoon, lasciando Washington diretto a Mar-a-Lago, ha poi aggiunto: "Ho avuto l'impressione che Zelensky voglia lottare, lottare, lottare. Io e Putin vogliamo la pace". Secondo fonti dell'amministrazione Usa, riportate dal Washington Post, Trump starebbe valutando di interrompere gli aiuti militari a Kiev. Per il presidente ucraino "senza aiuto Usa sarà difficile respingere Mosca". Dopo lo scontro, l'Europa si è stretta attorno a Zelensky, confermando il proprio sostegno a Kiev.