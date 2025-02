Ucraina, accordo con gli Usa su ricostruzione e terre rare: Kiev pagherà il 50% di un fondo ad hoc | Piano in 11 punti: cosa prevede la bozza d'intesa

5. Il processo di investimento del Fondo sarà progettato in modo da investire in progetti in Ucraina e attrarre investimenti per aumentare lo sviluppo, l'elaborazione e la monetizzazione di tutti i beni pubblici e privati ​​ucraini, inclusi, ma non limitati a, depositi di minerali, idrocarburi, petrolio, gas naturale e altri materiali estraibili, infrastrutture, porti e imprese statali come ulteriormente descritto nell'Accordo del Fondo. Il governo degli Stati Uniti e il governo dell'Ucraina intendono che il processo di investimento porterà a opportunità di distribuzione di fondi aggiuntivi e maggiori reinvestimenti, per garantire la fornitura sufficiente di capitale per la ricostruzione dell'Ucraina come stabilito nell'Accordo del Fondo. I partecipanti si riservano il diritto di adottare le misure necessarie per proteggere e massimizzare il valore dei loro interessi economici nel Fondo.