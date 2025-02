La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.098. L'Onu vota la risoluzione "per una pace giusta e duratura", che chiede il ritiro delle truppe russe dal Paese e sostiene l'integrità territoriale dell'Ucraina. Il Consiglio Onu adotta anche la risoluzione Usa: nel testo non si menziona, però, "l'aggressione russa". Lunedì i leader dell'Ue sono andati a Kiev per esprimere il loro sostegno al Paese nel terzo anniversario dell'invasione russa. Sergio Mattarella: "A tre anni dalla brutale aggressione, noi sempre al fianco di Kiev". Trump dice che incontrerà presto Putin e Zelensky: "La guerra potrebbe finire entro qualche settimana". Sulla stessa linea Macron, in visita alla Casa Bianca, che loda il coraggio del popolo ucraino e che ipotizza una possibile "tregua" in tempi brevi. Il Cremlino: "Non ci sono le precondizioni per riprendere un dialogo con l'Ue". Poi chiarisce: "Gli europei, a differenza degli Usa, continuano sulla strada delle sanzioni, sulla strada della convinzione della necessità di continuare la guerra".