Ucraina, Tajani: "Su invio militari resto scettico, dovrebbero operare sotto egida Onu"

"Resto scettico", ha aggiunto il ministro, secondo il quale "se si deve creare una zona neutrale, devono esserci soldati italiani sotto mandato Onu, non della Nato, dell'Unione europea o in generale dell'Occidente" che verrebbero percepiti come nemici dalla Russia. "La soluzione sarebbe avere un'azione delle Nazioni Unite, decisa attraverso il Consiglio di sicurezza, con l'impegno quindi anche della Cina e della Russia", e stabilire "una zona cuscinetto, dove potrebbero anche esserci, in quel caso, militari italiani", ha spiegato il ministro. In questo caso, sottolinea Tajani, questi militari sarebbero "parte, così come accade in Libano, di una missione delle Nazioni Unite, non una missione dell'Occidente schierata contro la Russia".