Ucraina, Trump: "Negoziato l'accordo sulle terre rare, riavremo i soldi indietro" | "Ho sentito che Zelensky viene a Washington venerdì, per me ok"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.099. "Abbiamo praticamente negoziato il nostro accordo sulle terre rare. Vogliamo i nostri soldi indietro, i contribuenti americani riavranno i loro soldi indietro". Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che "senza gli Stati Uniti e i loro soldi e apparecchiature militari, la guerra sarebbe finita in un periodo breve". "Ho sentito che Zelensky viene venerdì a Washington - ha rincarato il presidente Usa -. Va bene per me se vuole fare visita". Secondo Ukrainska Pravda, in base a tale accordo, Stati Uniti eUcraina dovrebbero creare un Fondo di investimento per la ricostruzione che riceverà il 50% dei ricavi derivanti dalle risorse naturali, dai porti e dalle infrastrutture legate alle risorse ucraine (anche quelle di proprietà indiretta del governo ucraino) da reinvestire nell'economia ucraina. La nuova versione dell'accordo non include la clausola, molto contestata da Zelensky, in base alla quale i contributi fiscali ucraini al fondo avrebbero dovuto raggiungere un importo pari a 500 miliardi di dollari come rimborso all'assistenza finanziaria degli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri Tajani: "Non credo sia utile inviare truppe europee o della Nato in Ucraina. Se si deve fare una zona cuscinetto bisogna mandare delle truppe sotto la bandiera delle Nazioni Unite, e nel caso ci può essere anche una disponibilità italiana". Intanto, Starmer e Macron concordano, in una telefonata, sul fatto che Trump sta lavorando per "una pace duratura in Ucraina" e "la sua leadership è benvenuta".