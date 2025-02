Ucraina, la first lady Olena Zelenska: "Per noi fermarci significa morire"

Secondo Zelenska i russi hanno operato deportazioni di bambini: "Sappiamo che più di 19 mila bambini sono stati deportati dal territorio ucraino verso il territorio russo, il sistema ucraino ha perso tutte le informazioni su questi bambini. Finora siamo riusciti a farne tornare mille in modi diversi, ma dobbiamo fare in modo di riportarli tutti a casa". Secondo la first lady, una volta in Russia, questi bambini: "cambiano il pensiero sull'Ucraina, su loro stessi come cittadini e ucraini. Questo rende ancora più difficile trovarli e più restano là fuori, più vengono indottrinati".