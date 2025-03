La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.103. Dopo il duro scontro alla Casa Bianca tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, a Londra Starmer ha incontrato sabato pomeriggio il presidente ucraino: il confronto è stato anticipato in seguito al duro scontro con Trump e con il vice presidente Usa JD Vance nello Studio Ovale. Il premier britannico ha ribadito che Kiev "ha il nostro pieno appoggio: noi resteremo con voi e l'Ucraina finché sarà necessario". Londra ha annunciato poi lo stanziamento di un prestito di ulteriori 2,26 miliardi di sterline, da spalmare nei prossimi anni. Zelensky: "I soldi saranno utilizzati per produrre armi in Ucraina". Sempre sabato sera il premier Meloni ha sentito Trump in vista dell'incontro di oggi con Zelensky e con altri leader. Starmer vedrà infatti il premier italiano nella mattinata di domenica, prima del summit sulla Difesa previsto a Londra per la pace a Kiev. Washington ha confermato che l'accordo sui minerali e le terre rare tra Usa e Ucraina non è stato firmato.