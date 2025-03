La Casa Bianca: "La Russia accetti il piano per la tregua in Ucraina" | Lavrov al vetriolo: "La Führer Ursula vuole rimilitarizzare Ue"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.114. Pressing degli Usa su Mosca. "Invitiamo i russi a sottoscrivere questo piano. È la cosa più vicina alla pace che ci sia mai stata in questa guerra". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov attacca l'Ue: "La Führer Ursula von der Leyen vuole rimilitalizzare l'Europa". Il segretario di Stato americano Rubio: "Oggi contatti Usa-Russia". Kiev afferma di essere aperta a un cessate il fuoco di 30 giorni nel conflitto con la Russia e Zelensky avverte: "Se Mosca dice no mi aspetto misure forti dagli Usa". Mosca, però, si dice scettica sulla proposta di tregua: "Servono garanzie". Trump avverte che le sanzioni per la Russia potrebbero essere "devastanti" qualora Mosca decidesse di continuare la guerra e di non accettare la tregua di 30 giorni. Intanto Putin va in visita alle truppe impegnate nella controffensiva nella regione di Kursk, presiedendo una riunione di ufficiali in un posto di comando.