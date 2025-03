Negoziati Gedda, Kiev: "Ok a un cessate il fuoco di 30 giorni" | Anche la Russia "apre" a una tregua | Zelensky: "Ora gli Usa ci capiscono"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.113. Al termine dei negoziati di Gedda, in Arabia Saudita, che sono durati nove ore, Usa e Ucraina hanno dichiarato che firmeranno un accordo sui minerali delle terre rare "non appena possibile". L'incontro ha inoltre portato alla "revoca immediata" della sospensione degli aiuti militari di Washington a Kiev, anche a livello di condivisione di intelligence. Kiev afferma di essere aperta a un cessate il fuoco di 30 giorni nel conflitto con la Russia. Da Marco Rubio, segretario di Stato Usa, arriva la conferma: "L'Ucraina accetta negoziati immediati con Mosca". Il presidente ucraino Zelensky: "Ora gli Usa capiscono i nostri argomenti, resta da convincere la Russia". Trump: "Inviterò di nuovo Zelensky alla Casa Bianca". E annuncia: "I funzionari americani incontreranno la controparte russa al più presto". Anche Mosca non esclude contatti con gli Usa nei prossimi giorni.