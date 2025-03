Dazi, Tajani a Rubio: "Dialogare per evitare una guerra commerciale, ci sono soluzioni"

Con Rubio "abbiamo parlato della nuova situazione a livello commerciale, anche se lui non è il ministro del commercio estero. Ho detto che bisognerà evitare qualsiasi guerra commerciale perché non fanno bene a nessuno e siamo pronti a dialogare. Come italiani faremo la nostra parte anche in Europa perché la soluzione non può che essere quella del dialogo, non bisogna fare dichiarazioni roboanti" e "ci sono soluzioni che possono essere trovate". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo il G7. "Un braccio di ferro non serve a nessuno" e "ritengo che la migliore strada da seguire sia quella del dialogo e del confronto".