Gas serra, marcia indietro di Trump: ritirate alcune norme sull’inquinamento | Dazi, "risponderò all'Ue: vinceremo la battaglia commerciale"

L'amministrazione Trump ha annunciato una clamorosa marcia indietro sui gas serra, una mossa che minaccia di fare a pezzi le fondamenta delle leggi sul clima negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times. L'Environmental Protection Agency (Epa) ha, infatti, ritirato una serie di norme sull'inquinamento dopo aver dichiarato l'intenzione di voler annullare la storica conclusione di uno studio del governo americano del 2009 secondo cui i gas che riscaldano il pianeta, come l'anidride carbonica, rappresentano una minaccia per la salute umana. Questione dazi. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che "risponderà sicuramente" alle misure di ritorsione annunciate dall'Unione europea. Trump si è detto quindi convinto che gli Stati Uniti "vinceranno la battaglia commerciale con l'Ue". In precedenza la Commissione europea aveva annunciato misure di ritorsione ai nuovi dazi statunitensi che colpiranno beni per un valore di circa 18 miliardi di euro ed entreranno in vigore a metà aprile. L'Ue ripristinerà anche le misure di riequilibrio del 2018 e del 2020 a partire dal primo aprile. Questo dopo che sono entrati in vigore i dazi Usa del 25% su tutto l'acciaio e l'alluminio importati.