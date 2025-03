L'endorsement che non paga: i miliardari "convertiti" a Trump perdono 209 miliardi

Il "tocco di Trump" si è rivelato l'opposto di quello di re Mida: invece di trasformare tutto in oro, ha fatto evaporare ricchezza. In soli due mesi, i cinque principali miliardari presenti al giuramento hanno perso 209 miliardi di dollari. Musk è il più colpito (-148 miliardi), seguito da Bezos (-29 miliardi), Brin (-22 miliardi), mentre Zuckerberg e Arnault hanno "solo" 5 miliardi in meno ciascuno.



Eppure, tutto era iniziato nel migliore dei modi. Tra l'elezione di novembre e il giuramento di gennaio, Wall Street macinava record su record, con l'indice S&P 500 in costante ascesa. Gli investitori si riversavano sui mercati azionari e delle criptovalute, convinti che le politiche di Trump avrebbero fatto decollare i profitti aziendali.