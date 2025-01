Da Milei al Ceo di TikTok, parata di vip al giuramento di Trump

Ci sarà il ceo di TikTok, Chew Shou Zi, nonostante il contenzioso con il governo americano, che siederà addirittura sul palco d'onore, tradizionalmente riservato a ex presidenti, familiari e altri ospiti importanti. A lui si uniranno il capo di Meta Zuckerberg, quello di Amazon Bezos, il ceo di OpenAI Sam Altman, quello di Apple Tim Cook e l'ad di Google Sundar Pichai, che ha donato un milione di dollari per l'organizzazione dell'inauguration day. Per rimanere in tema big tech, anche se ormai è una definizione riduttiva per lui, ci sarà anche Elon Musk, "first buddy" di Trump e neo segretario al dipartimento per l'efficienza governativa. Quanto ai predecessori del tycoon e le loro consorti, confermata la presenza di Joe e Jill Biden, Hillary e Bill Clinton, George W. e Laura Bush. Barack Obama, invece, non sarà accompagnato da Michelle. Una scelta controcorrente che soltanto Donald e Melania hanno fatto prima di lei quando snobbarono l'insediamento di Biden quattro anni fa.