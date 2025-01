Giuramento di Donald Trump, il programma e gli ospiti della cerimonia

Alla cerimonia parteciperanno Joe Biden insieme alla first lady Jill, che hanno confermato la loro presenza a differenza di quanto fece nel 2021 lo stesso Trump. L’allora presidente uscente infatti, disertò l'insediamento dell'avversario in segno di protesta contro presunti "brogli elettorali" alle elezioni del 2020. Tra gli invitati il presidente argentino Javier Milei dato per certo. Diversamente, la partecipazione dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro dipenderà dall'eventuale restituzione del passaporto confiscatogli nell'inchiesta per il tentato golpe del 2022. Incerta anche la partecipazione del premier ungherese Viktor Orbán. Nella lista anche il presidente del Salvador Nayib Bukele, che si autodefinisce "il dittatore più cool del mondo", ma non ci sono per ora conferme della sua presenza. Xi Jinping invece manderà un suo alto rappresentante. Tra gli invitati illustri anche la premier italiana Giorgia Meloni (che ha assicurato che farà di tutto per esserci), mentre sono fuori dalla lista ufficiale il primo ministro britannico Keir Starmer, nonostante la "special relationship" tra i due Paesi, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Non si sa se Trump abbia invitato personalmente Emmanuel Macron: di certo - secondo Politico - ha accettato Éric Zemmour, leader del partito di estrema destra francese Reconquête.