Usa 2024, il ritorno di Melania Trump: la First Lady riluttante

L'impegno sociale - Non è escluso che in questa occasione Melania non voglia raccogliere l'eredità che comporta il ruolo di First Lady, con l'impegno in prima persona in cause e campagne, fino in alcune circostanze (vedi per esempio Hillary Clinton) alla cura di specifici dossier dai risvolti politici. Così se durante la aggressiva campagna elettorale di Trump Melania è rimasta il più possibile lontana dai comizi e dagli slogan incendiari, su un tema ha voluto parlare e ha fatto rumore: i diritti riproduttivi e l'aborto. Forse il tema più delicato per la piattaforma di questo "Trump 2", diviso com'era durante la corsa dalle pressioni dei pro-life (con il loro bagaglio di voti) e la necessità di fronteggiare la sfida a muso duro cui lo costringeva la democratica Kamala Harris. Il risultato è stato per tutto il tempo un messaggio ambiguo e poco convincente. Poi Melania ha parlato: "È fondamentale garantire che le donne abbiano autonomia nel decidere la loro preferenza di avere figli, in base alle proprie convinzioni, libere da qualsiasi intervento o pressione da parte del governo".