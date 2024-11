Usa 2024, la prima volta di Barron Trump: mamma Melania lo immortala al seggio

Barron Trump, classe 2006, è il quinto e ultimo figlio di Donald, nato dopo Donald Junior, Ivanka, Eric e Tiffany dal terzo matrimonio del magnate con l'ex modella slovena Melania Knauss. Ha iniziato il suo primo anno alla New York University. E aveva 10 anni quando per la prima volta, nel 2016, varcò la soglia della Casa Bianca a Washington, che diventava la sua nuova dimora dopo la prima elezione del padre. Si racconta che il distacco dalla sua vita newyorkese al tempo non fu senza traumi.



Ora, con quella foto al seggio, la madre Melania ha voluto in qualche modo mettere a tacere tutti i rumors che si erano rincorsi in particolare sul finale della campagna elettorale del marito. In tanti, infatti, si erano domandati proprio che fine avesse fatto il figlio più giovane di Trump, che risultava sempre assente da comizi e apparizioni pubbliche (pare fosse presente solo a un evento in Florida e il padre non aveva perso occasione per salutarlo pubblicamente). Ma i maligni erano arrivati persino a chiedersi se avesse intenzione di andare a votare.