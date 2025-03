Tesla crolla in Cina: dimezzate le vendite a febbraio

Rispetto a Tesla, in netta controtendenza le rivali cinesi, a partire dal leader BYD che ha avuto vendite per 67.025 unità (+187%), grazie ai suoi modelli più economici e a tecnologie avanzate che stanno erodendo lo slancio innovativo per cui erano popolari in Cina le auto di Musk. Tesla, in altri termini, è ritornata per vendite ai livelli di luglio del 2022, quando Pechino era alle prese con la stretta legata alla pandemia del Covid-19, scivolando all'undicesimo posto tra i primi 12 produttori di auto. BYD ha invece consolidato la leadership con il 15% di market share.