una giornata difficile per musk Tesla nei guai: calano le vendite in Ue e le azioni a Wall Street | I pm di Milano indagano su X per sospetta evasione fiscale da 12,5 milioni

Non vanno bene le cose per l'uomo più ricco del mondo, non solo in Ue: in Canada vengono raccolte le firme contro la cittadinanza a Elon Musk