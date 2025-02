Influencer sfida Musk e lo porta in tribunale: "Questo figlio è tuo, voglio il test del Dna"

Le battaglie legali - L'influencer ha già fatto causa a Musk per avere la custodia esclusiva del bambino. In una richiesta alla New York Supreme Court, Ashley, che ha 26 anni, afferma che il tycoon di Tesla, Space X e X non ha avuto alcun ruolo da genitore nei primi cinque mesi di vita del bimbo. Ora ha presentato una seconda causa per far sottoporre Musk al test di paternità, dal momento che "il padre del bambino non è ancora stato stabilito legalmente". Questa seconda azione legale è corredata da una foto che mostrerebbe Elon con in braccio quello che, a dire di Ashley, sarebbe il suo tredicesimo figlio. Il bebè è indicato negli atti giudiziari con le sole iniziali RSC. Gli avvocati della donna sostengono che tentativi di risolvere amichevolmente la questione della paternità non hanno avuto esito L'influencer è uscita allo scoperto su X a metà febbraio.