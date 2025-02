Mega, la campagna di Musk in Europa

"Make Europe Great Again. Unitevi per rendere di nuovo grande l'Europa!". E' diventando immediatamente virale il post di Elon Musk, oltre 67 milioni di visualizzazioni in qualche ora. Un altro passo importante della strategia di comunicazione del braccio destro di Trump per cambiare gli equilibri in Europa. Prima ha portato avanti una campagna social contro il premier britannico laburista Starmer, poi si è schierato dalla parte del partito di estrema destra AFD. Adesso lancia un movimento per unire i partiti conservatori del Vecchio Continente. Non si tratta di una semplice provocazione per aprire il dibattito, ma di un piano già ben programmato. Mentre l'hashtag Mega impazza sui social network.