Elon Musk, la madre Maye: “Da piccolo è stato vittima di bullismo ed è finito in ospedale”

Elon Musk da piccolo è stato vittima di bullismo. Lo ha rivelato la madre Maye Musk in un'intervista a Controcorrente: "Lo chiamavamo genius boy, bambino prodigio, ma in realtà a scuola non veniva sempre riconosciuto come un genio, sia per la sua timidezza, sia perché era interessato solo ad alcune materie e non a tutte. Da piccolo è stato vittima di bullismo, è stato picchiato ed è finito addirittura in ospedale".

Leggi Anche Elon Musk annuncia le dimissioni da Ceo di Twitter

L'infanzia dei fratelli Musk - "Quando ho divorziato, i miei figli hanno dovuto aiutarmi. - ha raccontato la madre de secondo uomo più ricco del mondo - Elon era l’enciclopedia vivente della famiglia. Lui vuole migliorare il mondo ma questo significa anche assumersi un sacco di responsabilità. Io gli avevo consigliato di assumersene solo una, invece lui ne assume una dopo l’altra. Non ha una dimora fissa, non ha una casa tutta sua ma è contento di fare tutto quello che fa per l’umanità".

Un matrimonio violento alle spalle - "Sono tornata dalla luna di miele incinta e piena di lividi. - ha raccontato Maye Musk - Avevo paura che mio marito facesse male alla mia famiglia, così sono rimasta e quando il divorzio è diventato legale, ho divorziato".

L'avventura in Twitter - "Ho iniziato a usare i social ben prima dei miei figli. - ha rivelato - Sono stata io a convincere Elon a puntare su Twitter.