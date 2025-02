Usa, lo strano caso del video di Trump che lecca i piedi a Musk

Sugli schermi degli uffici di Washington del dipartimento per la casa e lo sviluppo urbano, agenzia federale statunitense presa di mira dai tagli di Elon Musk, è comparso un video generato con l'IA: il presidente Donald Trump bacia e massaggia i piedi nudi del miliardario hi tech suo alleato e capo del cosiddetto Doge, il dipartimento per l’efficienza del governo.Nel filmato appare anche la scritta "lunga vita al vero re". Non si sa da chi sia stato realizzato il video, simile a tanti che girano sui social, e soprattutto come sia finito sugli schermi dell’agenzia governativa, ma è un chiaro segnale del forte malcontento che cova tra i dipendenti federali che stanno per essere colpiti dalla scure di Musk.