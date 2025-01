Giuramento Trump, la prima fila dei potenti

Un posto in prima fila al giuramenmto di Trump non ha prezzo, ma non sarebbe comunque stato un problema per alcuni di quelli che si sono seduti alle spalle del neo presidente. Mark Zuckerberg, mister Facebook, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, Sundar Pichai, ad di Google, e Tim Cook, il signor Apple. Ad un passo da loro ovviamente Elon Musk, visionario imprenditore in tanti e diversi settori. Il loro patrimonio complessivo vale oltre un trilione di dollari, per la precisione mille e cento cinquantasei miliardi di dollari, quanto il Pil di diversi Stati. Quello della Spagna, solo per fare un esempio, vale 1.500 miliardi, ma sono quasi 50 milioni di persone contro le 5 sedute alle spalle di Trump. Una collocazione non solo geografica ma probabilmente anche politica, persino davanti ai futuri membri del governo. Rappresentazione plastica del sostegno sul quale potrà contare il tycoon, imprenditori, e miliardari, come lui.