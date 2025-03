Trump, fonti Ue: "Pronti a supportare gli Stati colpiti dai dazi americani"

I dazi doganali del 25% su acciaio e alluminio, voluti da Donald Trump, sono entrati in vigore segnando una nuova fase nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner commerciali. Un alto funzionario dell'Ue ha detto che l'obiettivo della Commissione europea "è minimizzare il più possibile" l'impatto dei dazi americani". Impatto che comunque "ci sarà". In ogni caso, ha aggiunto, "laddove ci saranno costi legati ai dazi, siamo pronti a lavorare con gli Stati membri su modi per supportare quei settori colpiti da misure ingiuste e ingiustificate", ha aggiunto, sottolineando che "stiamo lavorando per supportare nel miglior modo possibile i settori colpiti".