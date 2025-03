Elezioni in Groenlandia, vince l'opposizione di centrodestra: bene anche i nazionalisti

I quasi 60mila cittadini groenlandesi hanno votato in massa per le elezioni legislative. Il voto è stato contraddistinto dalle dichiarazioni del presidente americano, che vuole l'isola artica con insistenza a volte minacciosa. La partecipazione al voto, secondo i funzionari elettorali, è stata alta nell'unico seggio elettorale di Nuuk, la capitale. Inizialmente previsto per le 20, l'orario di chiusura dei seggi è stato prolungato di mezz'ora per consentire a tutti gli elettori in fila di esprimersi.