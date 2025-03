Trump si prepara a parlare al Congresso del "nuovo sogno americano" | Ma lo spauracchio dei dazi affossa le borse mondiali

Donald Trump pronuncerà nel prime time televisivo, alle 21 (le 3 di mercoledì in Italia), il primo discorso sullo stato dell'Unione della sua nuova presidenza. Davanti al Congresso riunito in sessione congiunta, il presidente illustrerà i risultati raggiunti nelle prime turbolente settimane della sua nuova Amministrazione, in un intervento che, secondo le anticipazioni della Casa Bianca, avrà come tema il "rinnovamento del sogno americano". Ma la linea dura economica, con i dazi scattati in Messico e Canada scatena il panico in Borsa. I titoli dell'automotive registrano pesanti perdite.