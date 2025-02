Trump e quel livido sulla mano dopo l'incontro con Macron: sui social compaiono le teorie più disparate

Una strategia ben calcolata da Macron, dicono gli esperti, per contrastare la fama di "power shaker" di Trump. Non una semplice prova di machismo, ma un tentativo di mostrare superiorità e sicurezza già al primo impatto visivo. Vincere il confronto a livello subliminale, nel caso con le parole e la propaganda si fosse finiti in pareggio, o peggio. L'esperta britannica Judi James ha analizzato l'intero confronto tra i due alla Casa Bianca. I sorrisi sarcastici ne sono stati un preludio. La successiva pacca sulla spalla di Macron da parte di Trump è un gesto di "controllo e immobilizzazione che allude anche a un predominio in stile genitoriale". Il leader francese ha immediatamente risposto con una stretta di mano sul bicipite di Trump, suggerendo di non essere intimidito. Dopodiché schiaffeggia il lembo della manica con la mano sinistra per comunicare controllo e poi esegue un classico di Trump, lo "shake and yank" ("agita e strattona"), in cui la mano viene portata avanti e indietro destabilizzando l'avversario. Mentre i due uomini si girano verso le telecamere, Trump mantiene poi una stretta decisa sulla mano dell'interlocutore. In confronto "muscolare" finale ha ricordato poi il più classico braccio di ferro.