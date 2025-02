Cpac, Meloni conferma la partecipazione alla convention dei conservatori Usa | L'organizzatore Schlapp: "Lavoriamo con FdI per un prossimo summit in Italia"

In un'intervista a La Repubblica, Schlapp ha aperto alla possibilità che la prossima convention Cpac potrà essere organizzata in Italia "già quest'anno". "Speriamo fortemente che Giorgia Meloni ci inviti a farlo, durante il discorso che terrà alla nostra riunione", ha aggiunto il presidente dell'American Conservative Union ed ex direttore degli Affari politici nella Casa Bianca di George W. Bush. Perché proprio in Italia? "Prima di tutto per l'importanza che il Paese riveste in Europa. Poi per l'ovvia convergenza di posizioni con il governo in carica", ha sottolineato Schlapp.