Cpi, 79 Paesi (ma non l'Italia) si schierano contro le sanzioni di Trump

Le sanzioni degli Usa alla Corte penale internazionale "aumentano il rischio di impunità per i crimini più gravi e minacciano di erodere lo Stato di diritto internazionale, che è fondamentale per promuovere l'ordine e la sicurezza globale". Lo affermano 79 Paesi membri dell'Onu in una dichiarazione congiunta a sostegno di "indipendenza, imparzialità e integrità della Cpi". La dichiarazione giunge dopo che il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per imporre sanzioni alla Cpi. Tra i Paesi firmatari della dichiarazione congiunta ci sono anche i big della Ue (Germania, Francia, Spagna) e la Gran Bretagna ma non l'Italia.