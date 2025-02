Trump cancella 4 miliardi di impegni Usa per fondo clima Onu | Il presidente Usa: agenzie federali hanno concesso miliardi di dollari a media per favorire i democratici

L'amministrazione Trump ha cancellato 4 miliardi di dollari di impegni statunitensi pendenti al più grande fondo per il clima del mondo, vanificando un'iniziativa delle Nazioni Unite che aiuta oltre 100 paesi ad adattarsi ad un mondo in rapido cambiamento. "Il governo degli Stati Uniti annulla tutti gli impegni al Green Climate Fund", ha scritto il segretario di stato americano Marco Rubio al segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres in una nota datata 27 gennaio, parti della quale sono state visionate da Politico. E ribadisce: Canale di Panama gratuito per le navi americane