Usa, Donald Trump espellerà gli studenti stranieri pro-Hamas | A breve il presidente parlerà del disastro aereo di Washington

In un ordine esecutivo diretto a vietare manifestazioni di antisemitismo sui campus, il presidente Donald Trump ha preso di mira gli studenti stranieri pro-Gaza che la scorsa primavera hanno protestato contro l'invasione israeliana della Striscia sotto il controllo di Hamas. "A tutti gli stranieri residenti legalmente che si sono uniti alle proteste pro-jihadiste, vi avvertiamo: nel 2025 vi troveremo e vi deporteremo", ha scritto il presidente in un 'fact sheet' allegato al decreto. L'ordine chiede agli atenei di monitorare le attività degli studenti stranieri e alle agenzie federali di aiutare le università a supervisionare, investigare ed eventualmente deportare studenti e personale se hanno rotto la legge nel corso delle manifestazioni pro-palestinesi. Trump ha fissato una scadenza di 60 giorni entro cui le agenzie federali dovranno presentare rapporti con tutti i presunti casi di violazioni di diritti civili registrati dal 7 ottobre 2023, la data dell'attacco di Hamas contro Israele. L'amministrazione afferma che le segnalazioni fornite dalle università potrebbero portare "a indagini e, se giustificato, ad azioni per rimuovere tali stranieri".