Il profilo di Donald Trump sul Monte Rushmore con gli altri presidenti? Arriva un disegno di legge alla Camera Usa

La proposta richiama quella ipotizzata in settimana da commentatori di Fox News, secondo cui il volto del quarantacinquesimo e quarantasettesimo presidente dovrebbe essere aggiunto al monumento in South Dakota nel 2026, in occasione del 250esimo anniversario della Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti.



Nel 2019 lo stesso Trump aveva ventilato l'aggiunta del suo volto sul monumento, di cui diceva di avere "molto rispetto". E' data per scontata l'opposizione dei nativi americani locali, già contrari al monumento in sé perché giudicato simbolo del suprematismo bianco e di un razzismo strutturale. Nel 2020, in occasione delle celebrazioni del giorno dell'indipendenza, l'allora presidente Trump aveva visitato il monumento sollevando le ire della popolazione indigena locale. "E' un'ingiustizia rubare attivamente la terra del popolo indigeno per poi scolpire le facce bianche di conquistatori che hanno commesso un genocidio", aveva detto all'Associated Press Nick Tilsen, un membro della tribù Oglala Lakota e presidente dell'organizzazione locale attivista Ndn Collective. Se approvata dal Congresso, l'aggiunta di Trump sul Monte Rushmore ricadrebbe sotto la responsabilità del dipartimento degli Interni (che gestisce la conservazione di territori, parchi e siti storici appartenenti allo stato).