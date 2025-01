Melania Trump, cosa rivela la grafia della First Lady americana

"Lo scritto di Melania ci consente di conoscerla meglio nel suo privato e come personaggio pubblico. Nel testo (IO privato), che leggiamo in un'immagine di repertorio, alcune lettere sono in corsivo, altre in stampatello. È il segnale che alterna momenti nei quali si apre e dà libero sfogo ai suoi sentimenti, ne seguono altri nei quali si chiude in se stessa, per non far trasparire le sue fragilità.La firma, che rappresenta l’IO sociale, è priva di inclinazioni, rigida. Melania, nella vita di relazione è poco spontanea ed ha una grande capacità di autocontrollo. Evita di esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni pur di apparire perfetta, senza debolezze o toni sopra le righe.